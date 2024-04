Via Cabras, traffico in tilt per il nuovo attraversamento 

Un attraversamento pedonale rialzato in cemento al posto di quello in gomma che c'era prima. L’intervento di sostituzione, in via Cesare Cabras, nella corsia in direzione via Riu Mortu, è cominciato martedì mattina e inevitabilmente il traffico è andato in tilt.

C’è stata anche qualche polemica: in un post Facebook, l’ex assessora ed ex vicesindaca Maristella Lecca ha denunciato: «Sono stati lasciati i ferri con i bulloni pericolosissimi per auto, scooter, moto e biciclette. Attenti alle gomme». Molti si sono preoccupati, temendo per le ruote dei propri veicoli, ma i ferri e i bulloni sono stati rimossi in breve tempo dall'inizio dell'intervento, hanno assicurato gli stessi operai.

Disagi comunque per gli automobilisti. «Ci hanno fatto passare al rallentatore sull’attraversamento, dandoci indicazioni forse per evitare che passassimo sopra i ferri più in rilievo», racconta Federica Sorrentino. «E ovviamente c’era molto più traffico del solito. Prima di fare dei lavori dovrebbero sempre avvisare qualche giorno prima, per far sì che la gente eviti il caos e mettere un cartello di pericolo qualora ce ne fosse bisogno». Mattia Casula, motociclista, aggiunge: «Sono passato quando avevano già risolto il problema. Resta il fatto che rischiamo ogni giorno a causa delle grosse buche presenti in tutta la via».

Il Comune di recente ha annunciato il rifacimento dell'asfalto della strada. Sull’attraversamento in questione, dove manca solo da tracciare le strisce, sindaco Tomaso Locci assicura: «Non c’è mai stato alcun pericolo durante i lavori di martedì mattina, l'allarme era ingiustificato» e spiega: «Stiamo sostituendo alcuni degli attraversamenti rialzati in gomma, con materiale in cemento: costano meno, sono più sicuri e durano molto». È iniziato lo stesso tipo di intervento anche in via San Gottardo, via Palau e via Sant’Angelo e a breve di fronte al Caffè Mistral, dove le strisce classiche saranno sostituite da quelle rialzate e verrà eliminato un pezzo di spartitraffico per permettere l'attraversamento dei pedoni in piena sicurezza.

