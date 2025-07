Via Cabras, polemica sui limiti di velocità 

Da aprile, in via Cabras si viaggia quasi a passo d’uomo. Le condizioni di dissesto avevano infatti spinto il Comune a imporre il limite di 20 km/h. Una disposizione in vigore lungo tutta la via, tranne dove attualmente si lavora per il potenziamento della linea elettrica. Nel tratto attraversato dal cantiere, la segnaletica indica il limite di 30: praticamente, anziché rallentare, si può accelerare. Il paradosso è segnalato dai consiglieri dei Riformatori Andrea Massidda e Alberto Corda, che hanno presentato un’interpellanza in vista del prossimo Consiglio. «Un modo perfetto per confondere le idee a chi percorre quel tratto. Oltretutto, nessuno dei dispositivi luminosi previsti per legge nel cantiere è funzionante», sostengono i consiglieri, in pressing anche per conoscere le tempistiche di un intervento di ripristino di condizioni di sicurezza “tali da rendere superflua l'imposizione di limiti così restrittivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA