Via Cabras, la strada fantasma 

Circa quattro mesi dall’inizio dei lavori, ancora due – secondo il contratto d’appalto – per concludere l’opera. Sulla carta, l’intervento di rifacimento integrale dell’asfalto di via Cabras dovrebbe avviarsi verso le fasi conclusive. Lo stato del cantiere, tuttavia, sembra suggerire che per vedere riaperte le corsie in direzione Pirri ci vorrà del tempo. Residenti e commercianti continuano ad assistere a un intervento che procede senza la velocità auspicata, con pochi operai al lavoro e numerosi imprevisti emersi fin dai primi scavi.

Nessuno passa qui

«È tutto fermo e sta diventando impossibile anche girare a piedi vicino a casa», spiega Francesca Argiolas, in riferimento allo stato di dissesto che circonda l’area del cantiere. Sempre più persone evitano quindi di passare da quelle parti, con notevoli ripercussioni per le attività commerciali. Tanto che alcune hanno esposto un cartello per ricordare ai clienti che “Siamo aperti”. «È un incubo, i clienti sono convinti che non stiamo lavorando», racconta Roberta Porcu, proprietaria di una toelettatura per animali. «Con questo caldo, poi, le persone non riescono a fare il giro del cantiere per venire». Registra un calo degli affari anche la vicina pizzeria. «I lavori hanno abbassato del 40% il fatturato, i clienti hanno difficoltà a capire dove devono passare e ad accedere, perché il marciapiede non è messo bene», così il titolare Simone Murgia. «Lavoriamo solo sulle consegne, ma in tanti pensano che siamo chiusi, vedendo la strada così. E purtroppo non abbiamo risposte sulle tempistiche».

Il cronoprogramma

Dall’opposizione, Andrea Massidda (Misto) chiede che, «non si arrivi a Natale in queste condizioni di disagio per tutti. Ho segnalato fin da subito la lentezza dell’intervento, e nonostante le promesse fatte in Aula ancora non si vedono risultati». Secondo l’amministrazione, comunque, il cantiere procede regolarmente. «La tempistica per contratto è di sei mesi, stiamo lavorando per accelerare ma davanti a una situazione di dissesto dei sottoservizi abbiamo dovuto fermarci e mettere ordine», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Terminare l’asfalto senza risolvere i problemi sarebbe stato più facile, ma avremmo dovuto riaprire in seguito. Invece abbiamo rifatto le tubazioni e messo a posto l’impianto elettrico». Il sindaco Tomaso Locci si rivolge a commercianti e residenti: «Ci dispiace per i disagi, ma l’intervento è necessario per mettere in sicurezza la via. Un po’ di pazienza e troverete una strada trasformata, con marciapiedi più ampi e il nuovo viale alberato». Il primo cittadino annuncia anche che si sta «valutando di ridurre le imposte comunali per le attività commerciali danneggiate dal cantiere».

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