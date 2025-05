«Via Cabras, interventi a giugno» 

I giochi sembrano fatti, il conto alla rovescia può partire. L’iter burocratico per i lavori di rifacimento della strada delle buche, via Cabras lato paese, è ormai agli sgoccioli. Si è conclusa la fase della manifestazione d’interesse per l’individuazione di imprese da invitare alla procedura negoziata.

L’annuncio

«Hanno aderito 158 imprese, in base al codice degli appalti pubblici dieci di queste parteciperanno al bando e da lì uscirà fuori la ditta che realizzerà questo progetto importantissimo per Monserrato e per tutta la Città Metropolitana», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Il cantiere più atteso della città, importo 700 mila euro, è quindi sempre più vicino.

I tempi

Negli ultimi mesi l’amministrazione, nell’annunciare le tempistiche, aveva stimato giugno come possibile mese di partenza. Aspettative che dovrebbero essere confermate. «Le nuove regole sulle gare d’appalto hanno allungato i tempi, gli uffici hanno avuto un lavoro gravoso», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Ma siamo quasi pronti, abbiamo già preparato il piano per la viabilità temporanea, in quanto si impiegherà qualche mese. È la prima volta in quarant’anni che la strada viene riqualificata in questo modo».

La polemica

Il primo cittadino torna anche su una questione che gli è particolarmente cara. «Monserrato non può sostenere da sola i costi di una strada che ha una rilevanza metropolitana. È inutile nascondersi dietro un dito, le persone non passano da viale Marconi ma attraversano la nostra città, compresi tanti mezzi pesanti. Serve l’aiuto di Regione e Città Metropolitana». Locci conferma anche quanto annunciato qualche settimana fa, ossia la richiesta di un accordo quadro alla Città Metropolitana per i futuri interventi in via Cabras, e chiosa ironicamente: «L’afflusso di auto è tale che se chiudessimo la strada e mettessimo una tassa di transito per chi non è di Monserrato avremmo i soldi per rifare tutti gli asfalti della città».

Strada gruviera

Quella di via Cabras è una vicenda che si trascina ormai da qualche anno, quando l’asfalto, anche complici le radici dei pini, ha cominciato a deteriorarsi gravemente. Le proteste si sono rapidamente moltiplicate, poi sono cominciate le richieste di risarcimento per gomme e cerchioni danneggiati dalle voragini.

Il Comune quest’anno è corso ai ripari istituendo il limite di 20 chilometri orari e vietando il transito ai mezzi pesanti che non effettuano operazioni di carico e scarico in città. Tutto in attesa dell’intervento che sta finalmente per partire.

