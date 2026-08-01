Via Cabras, in arrivo l’agognato asfalto  

Il ruggito dei rulli compressori segna la svolta nell’ormai famigerato cantiere di via Cesare Cabras a Monserrato. Dopo mesi di disagi, contestazioni dei residenti e forti proteste dei commercianti fiaccati dal calo degli affari, la riqualificazione dell’arteria strategica per l’area metropolitana di Cagliari entra nella sua fase finale. Nelle prossime settimane la stesura del nuovo asfalto chiuderà l’opera aperta a marzo.

Sindaco e assessore

A fare il punto sui lavori e rassicurare sui tempi sono il sindaco Tomaso Locci e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «In dieci anni sono stati spesi circa 10 milioni di euro per le strade, una cifra altissima per la città», sottolinea il primo cittadino. «Per via Cesare Cabras parliamo di 700 mila euro più altri 500 mila ottenuti dalla Regione. Siamo ormai giunti nell’ultimo mese di cantiere e successivamente riqualificheremo anche i marciapiedi, allargandoli a 1,50 metri contro gli 80 centimetri precedenti che erano fuori norma».

L’assessore Nonnoi precisa le fasi tecniche: «La consegna avverrà entro settembre, al massimo ad ottobre. Ci sono stati dei rallentamenti a causa della pessima situazione dei sottoservizi tra fognature e acque piovane. Nei giorni scorsi – afferma Nonnoi – è stata depositata la terra con il successivo passaggio dei rulli. Adesso si procederà con il pacchetto semirigido, l’impianto elettrico sottotraccia e col telo tessuto non tessuto che è già stato posato. Stiamo facendo un lavoro definitivo per non intervenire più in futuro».

L’opposizione

Non mancano però le stoccate della minoranza. Andrea Massidda, appartenente al gruppo Riformatori Sardegna, attacca: «Finalmente sta finendo il calvario di residenti e commercianti. Se i lavori sono realmente quasi arrivati alla conclusione, ci auguriamo che in futuro non accada la stessa cosa in via Riu Mortu, dove la sicurezza è ormai arrivata allo zero e dove la giunta aveva promesso di intervenire subito dopo la chiusura del cantiere di via Cesare Cabras. Mi auspico – aggiunge Massidda – che i lavori vengano effettuati di notte».

La replica

Pronta la replica della giunta: «I lavori non si sono mai bloccati, hanno avuto rallentamenti per la perizia di variante e a causa della delibera regionale che non permette di lavorare oltre mezzogiorno a causa del caldo, ma stiamo rispettando i 6 mesi previsti. Di notte si può fare solo il bitume, non un’opera grande come via Cabras e come sarà quella di via Riu Mortu».

Aggiunge il sindaco Locci: «I disagi sono inevitabili in un’arteria così importante per l’hinterland. Per quanto riguarda le attività commerciali stiamo elaborando un bando da 30 mila euro per tagliare la Tari. Non sarà un contributo a pioggia ma servirà fare domanda».

Con la posa dell’asfalto imminente, Monserrato spera di lasciarsi alle spalle le polemiche e ritrovare la normalità.

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