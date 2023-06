Qualche giorno fa sono state rifatte le strisce pedonali in via Cesare Cabras. Ma in tanti si lamentano della pericolosità di una strada ad alta densità di traffico. «Le condizioni dell'asfalto sono pessime», commenta Fabiola Murru, che quotidianamente la percorre per raggiungere Cagliari. «Buche e manto stradale sconnesso a causa delle radici degli alberi sono un pericolo soprattutto per le moto. Si chiudano le buche e si metta un limite di velocità più basso».

RIPRODUZIONE RISERVATA