Via Cabras, 700mila euro per l’asfalto 

Da tempo è l’incubo degli automobilisti, e non solo quelli monserratini. Arteria fondamentale per tutto l’hinterland e attraversata ogni giorno da migliaia di auto, via Cesare Cabras ha guadagnato negli ultimi anni la fama di un percorso di guerra. Troppe le buche, anche profonde, che mettono a rischio le sospensioni e gli pneumatici delle automobili e la salute dei motociclisti. L'arrivo dell’anno nuovo però porta con sé buone notizie: è arrivato in Giunta il sì al progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione della strada, che viste le condizioni critiche sarà un vero e proprio rifacimento.

Pronti 700mila euro

Un progetto da 700 mila euro complessivi: 500 mila erano stati stanziati per la manutenzione delle strade con l’avanzo del 2023, scegliendo poi di destinarli tutti a via Cabras data il bisogno di un’azione estremamente urgente. I restanti 200 mila provengono invece dall’avanzo di quest’anno. Si tratta di un primo intervento che andrà a interessare il tratto, in direzione Pirri, tra la rotonda di via Riu Mortu e via Conciliazione, individuata come prioritaria da trattare. A questo seguirà in futuro il rifacimento del restante tratto e della carreggiata di senso opposto.

Cambio degli alberi

Non si tratterà dunque di un intervento del tutto risolutivo perché, come spiegano dal Comune, il progetto di manutenzione programmato ha subito una significativa riduzione del tracciato in seguito alla necessità di includere la sistemazione degli alberi e del verde che costeggiano la strada. A deformare significativamente il manto stradale, infatti, hanno contribuito in larga parte le radici degli alberi presenti nella via. Non si potrà cominciare a lavorare sull'asfalto prima di aver sostituito le alberature con altre maggiormente compatibili e adattabili.

Durante l’intervento cambierà anche la circolazione stradale, vista la necessità di chiudere quel tratto di via Cabras. La circolazione si sposterà nella carreggiata accanto, in cui verrà temporaneamente istituito il doppio senso di marcia. L'ultimo step prima che possano cominciare i lavori è rappresentato dall’approvazione del progetto esecutivo: la speranza del Comune è di farcela per la prossima primavera.

Lavoro complesso

Fino ad allora, in caso di situazioni di emergenza, si continuerà a correre ai ripari con interventi mirati di ripristino dell’asfalto. «Non si tratterà solo di un lavoro di bitumazione e raschiatura, abbiamo la necessità di rifare la strada da zero per realizzare un intervento che sia duraturo nel tempo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, che non nasconde il disappunto per il mancato finanziamento da Regione e Città Metropolitana, nonostante siano state portate avanti delle interlocuzioni. «Su via Cabras stiamo combattendo una battaglia: è un’arteria importante per Monserrato e per tutte le città limitrofe, visto che transitano automobilisti da Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius», continua Nonnoi. «La strada necessita di fondi importanti che il Comune da solo non può permettersi, se non destinando i soldi dell’avanzo come stiamo facendo in questi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA