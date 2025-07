Via Budapest dimezzata da oltre un mese 

Via Budapest, a Genneruxi, è una strada dimezzata da oltre un mese. A giugno gli operai del Comune sono intervenuti per coprire una buca apertasi improvvisamente nell’asfalto. Un lavoro rapido concluso con la recinzione dell’area dell’intervento. Sul lato opposto della via, stretta, è comparso il divieto temporaneo di parcheggio. Da allora però, sono spariti solo i cartelli di divieto di sosta mentre la recinzione è rimasta. Un ostacolo che crea parecchi problemi alla circolazione, visto che sono tantissime le auto che percorrono via Budapest, unica strada di collegamento fra il quartiere e la zona di via San Benedetto. La speranza degli abitanti è che l’ostacolo venga rimosso quanto prima e che si possano recuperare parcheggi e viabilità

L’abitudine di lasciare le transenne in zone della città dove ci sono stati lavori è abbastanza diffusa. Come è diffusa l’abitudine di fare male i ripristini stradali – con coperture in cemento e non in asfalto che dovrebbero essere provvisorie e diventano definitive – senza che nella maggior parte dei casi gli autori dei danni vengano sanzionati, come è previsto dai contratti d’appalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA