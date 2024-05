Via buche e transenne dopo i lavori Abbanoa 

Ripristinato l’asfalto in diversi punti di Sestu. Sono lavori effettuati da Abbanoa, dopo che alcuni scavi avevano lasciato buchi e transenne da rimuovere. Le operazioni sono terminate nelle vie Gorizia, Brigata Sassari e IV novembre, dove di recente c’era una perdita. Nel nuovo regolamento è previsto l’obbligo, per le ditte che svolgono lavori, di riportare l’asfalto allo stato originale. Intanto, ieri si è verificata un’altra perdita dall’acquedotto in via Cavour, riparata da una squadra nel giro di qualche ora.

