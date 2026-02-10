Via buche e erbacce, grandi pulizie per l’arrivo di Mattarella 

Grandi pulizie in città per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri operai al lavoro per ripulire strade e marciapiedi dalle erbacce, come pure per rattoppare l’asfalto e cancellare le buche.

Nuovi controlli sono stati eseguiti nei tombini, soprattutto nell’area attorno al teatro Eliseo, in via Roma, che sabato ospiterà l’unico incontro pubblico del capo dello Stato, accolto da centinaia di studenti di ogni ordine e grado. Mattarella inaugurerà con loro le celebrazioni per i cent’anni dall’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda. E per renderle omaggio farà poi visita alla casa natale. Tappa privata, alla presenza di poche altre autorità, per esigenze di sicurezza.

Per preparare al meglio il museo deleddiano, l’Isre chiude al pubblico la casa nel cuore di San Pietro. Da domani porte sbarrate ai visitatori per consentire le pulizie straordinarie in occasione di un ospite tanto speciale come Mattarella. Il museo deleddiano riaprirà domenica.

Dopo lo spettacolo di ieri, chiude anche il Ten che sarà il luogo privilegiato della visita presidenziale. Si pensa all’accoglienza con un allestimento speciale e con adeguate misure di sicurezza.

