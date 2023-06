Via Brigata Sassari: sino a metà mese si asfalta l’ultimo tratto 

Hanno preso il via ieri mattina i lavori per la realizzazione dell’asfalto in via Brigata Sassari, nel secondo tratto di competenza della Città Metropolitana, da via Ravenna fino al cimitero di Quartucciu.

A differenza di quanto fatto dal Comune di Quartu, che aveva chiuso parte della strada dall’incrocio con via Cagliari a via Ravenna per finire il più in fretta possibile, in questo caso la strada resta aperta ma è stato istituito il senso unico alternato con gli operai che armati di paletta regolano il flusso dei veicoli.

Inevitabili i disagi, considerato il grande flusso di auto in quel tratto per la presenza di diversi incroci tra cui quello con via Segrè, crocevia delle auto dirette a Cagliari e ai centri commerciali Le Vele e Millennium. I lavori, secondo l’ordinanza, dovrebbero andare avanti per dieci giorni fino al 16 giugno, ma dalla Città Metropolitana assicurano che «si tratta di un tempo massimo indicato, ma qualora si finisse prima la strada sarà subito riaperta». Una volta superato l’incrocio di via Segrè, l’altro tratto da asfaltare riguarderà comunque il Comune di Quartucciu. Intanto, fino a fine lavori, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata dall’incrocio con via Ravenna.

RIPRODUZIONE RISERVATA