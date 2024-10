Via Brigata Sassari, perdita idrica e disagi 

L’acqua zampilla, come una fontana. Peccato che lo spettacolo si possa ammirare non in una fontana di una piazza, ma per la strada, sull’asfalto. Il fatto succede a Sestu, nel bel mezzo di via Brigata Sassari, con una perdita che si è palesata ieri mattina presto. L’area è sotto osservazione da parte di Abbanoa ed è in programma una riparazione. L’intervento, compatibilmente con la disponibilità delle squadre, potrebbe avvenire nelle prossime ore, e sicuramente va fatto il prima possibile, dato lo spreco continuo di ettolitri d’acqua, e i rallentamenti al traffico. Continuano dunque i problemi nella rete idrica nonostante i recenti lavori che hanno sostituito varie tubazioni in tante vie. Martedì per riparare urgentemente un guasto era stato necessario togliere l’acqua in via Cagliari per tutta la mattina. Abbanoa ricorda il numero per segnalare guasti, 800.022.040, sempre attivo. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA