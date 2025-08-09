Via Brigata Sassari, nuova perdita idrica 

Perdite d’acqua senza sosta in via Brigata Sassari a Sestu. Era passato quasi un mese dall’ultima, ma ieri un rivolo ha nuovamente spaccato l’asfalto creando il solito specchio d’acqua, e c’era pure un gatto che si abbeverava.

Pronto l’intervento di Abbanoa che con una squadra incaricata ha riparato il guasto, ma è già la quinta volta in breve tempo. Per i residenti dunque è l’ennesimo disagio. Quando ci sono i lavori per riparare la condotta il traffico ne risente, e soprattutto nelle case la pressione dell’acqua scende quasi fino a mancare. In generale in piena estate le condotte subiscono anche più sollecitazioni, spesso sono già piuttosto vecchie, e perfino le frequenti riparazioni possono indebolirle maggiormente. Sarebbe comunque in programma una sostituzione completa della condotta, com’è già avvenuto in altre vie di Sestu, anche se non c’è una data precisa.

