«Via Borsellino, troppi pericoli sulla nuova pista ciclo-pedonale» 

«Si intervenga per mettere in sicurezza il tratto di strada che costeggia la nuova pista ciclo-pedonale, è un punto decisamente pericoloso». Così il consigliere d’opposizione Antonio Zedde (Nuova Iglesias) lancia l’allarme per lo stato in cui versano i lavori che dovrebbero consegnare alla città la nuova pista che da via Borsellino si collegherà alla cittadella sportiva Cavalier San Filippo. «La strada è decisamente trafficata, attraversa la Rosa del Marganai e presenta delle curve a gomito molto pericolose – spiega Zedde –. Di recente qualche auto è andata a sbattere sui cordoli in cemento che dovrebbero separare la carreggiata dalle corsie della pista. Anche in prospettiva futura, se non si interviene per cercare di limitare la velocità dei veicoli, potrebbe rappresentare un’autentica minaccia, è il caso di contemplare l’installazione dei dissuasori». Zedde conferma di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che abitualmente frequentano la zona: «Con le piogge è ancora più pericolosa – spiega – tante persone sono costrette a camminare sul ciglio della strada, è un cantiere lumaca, i lavori si svolgono troppo a rilento».

RIPRODUZIONE RISERVATA