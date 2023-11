«Via Boito, il cantiere è stato riavviato:  entro un anno pronti 40 nuovi appartamenti» 

«I lavori nello sterrato tra le vie Boito, Rossini e Donizetti sono ripartiti il 25 ottobre e sono tutt’ora in corso, dopo uno stop di alcuni mesi per permettere l’approvazione di una perizia suppletiva e di variante, avvenuta due mesi fa».

Così l’assessora comunale dei Lavori pubblici Gabriella Deidda smentisce la consigliera regionale del M5S Carla Cuccu che ha lamentato lo stato di degrado dell’area dovuto al cantiere fermo da aprile, dicendosi pronta a «vigilare sull'evolversi della situazione». La data di conclusione dei lavori è stata fissata per il 9 settembre dell’anno prossimo, afferma l'assessora Deidda. Dopo aver demolito l’ex scuola Pertini, il progetto del Comune, risalente al 2015, prevede la costruzione di una palazzina con 40 alloggi comunali. Per l’intero intervento l’importo è di poco più di 6 milioni e 400 mila euro, finanziati in gran parte con fondi regionali e Pon Metro, e solo in piccola parte con soldi dell’avanzo di amministrazione.

«Dal 15 novembre e fino al 31 dicembre, i cittadini residenti non solo a Cagliari ma anche in tutti i centri della Città Metropolitana possono partecipare, se possiedono i requisiti richiesti, al bando per l’assegnazione degli alloggi a canone concordato, tra cui anche quelli che sorgeranno tra via Boito, via Donizetti e via Rossini», fa sapere l’esponente della Giunta Truzzu, ammettendo al contempo che la crisi abitativa a Cagliari e nell'hinterland «è sempre critica. In questi quattro anni e mezzo abbiamo comunque elaborato delle nuove graduatorie, costruito 36 nuovi alloggi Erp e avviato il progetto di via Boito. Purtroppo però non basterà per soddisfare tutte le richieste».

