Via Boito, gli alberi tagliati e mai sostituiti 

Gli alberi erano stati tagliati tempo fa ma da allora non sono mai stati sostituiti. Nelle aiuole lungo il marciapiede in via Boito non ci sono piante e fiori ma soltanto la base di tronchi ricordo degli alberi buttati giù per evitare danni alla pavimentazione.

Si pensava che come accaduto in via Italia e in via Andorra a Quartello, la sostituzione con nuove piante fosse questione di poco tempo invece sono passati anni e niente è cambiato. «Certo sarebbe bello che mettessero qualche alberello, magari quelli che fioriscono tutto l’anno» dice Sara Pinna 72 anni. Vuoi per i problemi ai marciapiedi vuoi per malattie delle piante, sono diverse le zone della città dove gli alberi sono stati oggetto di una potatura drastica come è il caso di via Marconi, di via Manara e di viale Colombo. In via Marconi le potature si erano rese necessarie per via dell’attacco del cerambice della quercia un temibile coleottero che mina la stabilità della pianta.

RIPRODUZIONE RISERVATA