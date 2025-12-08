Via Bixio, bagni fuori uso e accesso dalla scala antincendio 

I problemi nella scuola di via Bixio, a distanza di un anno ormai, restano gli stessi: accesso da una scala antincendio esterna - con rischi per chi ha problemi di mobilità - e bagni in parte fuori uso. Problemi lamentati da tempo da chi frequenta il Cpia di Selargius, inascoltati così come la richiesta di una sistemazione dignitosa durante le lezioni serali. «Non solo, da alcuni giorni funziona male anche l’impianto di riscaldamento», racconta Rachele Secci, 80enne che frequenta il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, e rappresentante della classe iscritta al secondo periodo didattico.

Il centro - che si occupa da anni dell’alfabetizzazione per adulti - è di competenza della Città metropolitana, ma la manutenzione della struttura che lo ospita dovrebbe essere in capo al Comune. «Parliamo di un servizio fondamentale per tante persone», dice ancora la pensionata che da anni frequenta la scuola per studenti senior di via Bixio. «Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e siamo ancora in queste condizioni, esattamente con gli stessi problemi lamentati da tanto tempo», ribadisce. Un centinaio gli iscritti che frequentano la scuola serale, la maggior parte extracomunitari che studiano per avere la licenza media e poter poi proseguire gli studi. «Una scuola dedicata agli ultimi», sottolinea più volte Rachele Secci, «ma sembra che a nessuno importi di avere una struttura accessibile e sicura dove fare lezione». Lamentele più volte portate in Consiglio comunale: «C’è un continuo rimpallo sulla competenza, mi auguro che il problema venga risolto il prima possibile», conclude la pensionata di Selargius. (f. l.)

