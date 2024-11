Via Bellini, al via i lavori della scuola  

Via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della scuola materna di via Bellini. Il piano di restyling è stato approvato dalla Giunta di Selargius durante l’ultima riunione nel palazzo di piazza Cellarium. Un intervento necessario - concentrato nell’impianto idrico - richiesto dalla stessa direzione scolastica a seguito di una mega perdita che ha fatto lievitare la bolletta Abbanoa. «I lavori inizieranno a breve, entro fine anno sicuramente», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, «Probabilmente approfitteremo del periodo di vacanze per iniziare il cantiere. In ogni caso si tratta di interventi che non interferiranno con le lezioni». L’obiettivo - ribadisce Argiolas «è rendere la scuola più moderna e funzionale, puntando sull’efficientamento degli impianti, in questo caso quello idrico». Le risorse a disposizione, 175mila euro, sono interamente comunali - ricavate dall’avanzo in bilancio - investite dall’amministrazione dopo il no della Regione alla richiesta di finanziamento presentata. (f. l.)

