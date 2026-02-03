Via Beethoven, la mensa pronta tra un mese e mezzo 

Ultimo step di lavori nella nuova mensa scolastica di via Beethoven. La nuova struttura - finanziata con circa 700mila euro tra fondi europei e comunali - è in costruzione accanto alla scuola quartese, lì dove gli studenti - oltre duecento - attualmente pranzano in due aule trasformate in sala mensa. Nei giorni scorsi l’impresa che si è aggiudicata l’appalto ha chiesto - e ottenuto - una proroga di 45 giorni, un mese e mezzo per completare l’opera. Il progetto era stato presentato dal Comune con la partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione e del merito, “La scuola per l’Italia di domani”, finanziato dall’Unione europea. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di 200 metri quadri, in un’area del perimetro scolastico attualmente non edificata, tra le vie Strauss e Chopin, che sarà collegata alla scuola tramite una passerella coperta: spazio per la sala dove ospitare i piccoli studenti durante il pranzo, l’area cucina - per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti - e la zona servizi. Si punta anche sul risparmio energetico: nella nuova mensa scolastica ci sarà un impianto fotovoltaico e l’illuminazione a led a basso consumo. (f. l.)

