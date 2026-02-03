VaiOnline
Scuola.
04 febbraio 2026 alle 00:44

Via Beethoven, la mensa pronta tra un mese e mezzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimo step di lavori nella nuova mensa scolastica di via Beethoven. La nuova struttura - finanziata con circa 700mila euro tra fondi europei e comunali - è in costruzione accanto alla scuola quartese, lì dove gli studenti - oltre duecento - attualmente pranzano in due aule trasformate in sala mensa. Nei giorni scorsi l’impresa che si è aggiudicata l’appalto ha chiesto - e ottenuto - una proroga di 45 giorni, un mese e mezzo per completare l’opera. Il progetto era stato presentato dal Comune con la partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione e del merito, “La scuola per l’Italia di domani”, finanziato dall’Unione europea. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di 200 metri quadri, in un’area del perimetro scolastico attualmente non edificata, tra le vie Strauss e Chopin, che sarà collegata alla scuola tramite una passerella coperta: spazio per la sala dove ospitare i piccoli studenti durante il pranzo, l’area cucina - per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti - e la zona servizi. Si punta anche sul risparmio energetico: nella nuova mensa scolastica ci sarà un impianto fotovoltaico e l’illuminazione a led a basso consumo. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 