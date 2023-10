«Via Bari, la strada dimenticata: è rimasta sporca per mesi» 

«Da anni combattiamo per la pulizia della strada». I residenti di via Bari lamentano da molto tempo la trascuratezza e l’incuria della strada che, a differenza di tutte le altre vie limitrofe, non viene pulita da mesi.

«Tutte le altre strade della zona vengono pulite regolarmente», dice Luciano Mura, 79 anni, residente in via Bari, «la frequenza stabilita per la pulizia è quattro volte al mese, due volte per i civici pari, due volte per i civici dispari, nella nostra via, invece, è prevista la pulizia una sola volta, il terzo sabato del mese da ambo i lati. Sarebbe anche interessante capire i motivi di questa disparità».

Nonostante questa previsione, prosegue Mura, «per tre mesi, da maggio a luglio, non c’è stata alcuna pulizia. Hanno pulito ad agosto, per saltare di nuovo il mese di settembre e adesso vedremo se passeranno nel mese di ottobre». In questo modo esprime un disagio condiviso dagli altri residenti di Via Bari, che si aggrava a causa dell’assenza di parcheggi: «Noi rispettiamo il divieto di sosta nell’orario stabilito, dalle 10 alle 12, per consentire una pulizia che poi non viene fatta e ci troviamo sempre in difficoltà».

Il sindaco Mario Puddu si impegna a «fare le dovute verifiche, per sapere a cosa è dovuto questo problema». (c. cor.)

