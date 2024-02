«Via Barbagia, troppi pericoli» 

Allarme in via Barbagia, nel centro storico di Quartucciu, strada a senso unico dove le auto corrono troppo. La mattina gli abitanti si ritrovano le auto danneggiate e quando escono di casa hanno paura di essere travolti e per questo chiedono al Comune di intervenire: «Dossi e telecamere, altrimenti qui qualcuno prima o poi si farà male».

I pericoli

«Ormai è diventata una strada ad alta densità di circolazione e di conseguenza vanno ad alta velocità nonostante siano strade prive di marciapiede», spiega Davide Melis, «che siano auto o furgoni non fa differenza, mi è stato danneggiato anche il balcone nonostante sia a quattro metri di altezza. Sia questa che via Nazionale sono le uniche strade che portano verso la 554: la densità, secondo me, è dovuta al fatto che la strada di Selargius che porta verso settimo e Sinnai è diventata proibitiva con code interminabili e questa scorciatoia aiuta».

In questa strada parte della carreggiata è, infatti, occupata dai parcheggi, per cui la corsia per il transito sia delle auto che dei pedoni si riduce. Inoltre gli ingressi di molte case si affacciano direttamente sulla strada, ma per non creare pericoli basterebbe rispettare il codice della strada e il limite dei 30 chilometri orari imposto dal sindaco Pietro Pisu.«Più volte abbiamo fatto pervenire all’amministrazione le nostre preoccupazioni. Una mia vicina con i bambini piccoli ha rischiato di essere investita, mentre un altro si è ritrovato con la fiancata dell’auto danneggiata», racconta Antonello Mascia, «qui servono telecamere, più controlli, sicuramente i dossi sarebbero un ottimo deterrente, ma soprattutto serve più buon senso da parte degli automobilisti, soprattutto nelle ore meno trafficate, come la notte, viaggiano a velocità folli».

Le richieste

Gli fa eco Angela Spiga: «Se facessero più controlli le casse del Comune si arricchirebbero, ma la polizia municipale non la si vede mai. È un pericolo che denunciamo da anni e che si presenta puntuale ogni giorno. Abbiamo chiesto i dissuasori, ma ogni nostra lamentela cade nel vuoto».

L’assessore alla viabilità, Cristian Mereu, pur comprendendo la preoccupazione dei residenti, smonta l’idea dei dossi. «Non possiamo installarli in quanto non essendovi marciapiedi il codice della strada non lo consente. Cercheremo di intervenire con la segnaletica».

