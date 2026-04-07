Via Barbagia, la perdita idrica compie tre anni 

Fiumi d’acqua in strada e rubinetti a secco ad Assemini. I cittadini si risvegliano ogni giorno tra pozze e rivoli che scavano l’asfalto, trasformando i quartieri in un vero e proprio “colabrodo” urbano. Mentre le campagne sarde hanno invocato per anni la pioggia e le istituzioni hanno reagito con restrizioni stagionali, nelle vie del centro l’acqua potabile - quella che i cittadini pagano a peso d’oro in bolletta - si disperde nel sottosuolo tra la disperazione dei residenti e tempi di riparazione che sfidano la logica.

Il censimento

Le segnalazioni che arrivano dagli asseminesi delineano una mappa del disastro idrico che non risparmia nessun angolo della città. Il caso più eclatante arriva da via Barbagia, dove la perdita «ha ormai compiuto il suo terzo anno di età», ha raccontato Simone Ammirevole. Nonostante l’interessamento diretto del sindaco Mario Puddu, la situazione rimane immobile: tre anni di acqua che scorre verso il nulla.

Non va meglio in via Val d’Aosta, dove da oltre un anno un contatore guasto espelle migliaia di litri al giorno. «Il foro si fa sempre più largo e l’acqua scende a fiotti», ha denunciato Francesco Desogus, calcolando ormai «una milionata di litri sprecati». Un panorama desolante che si ripete in via Zara («due anni di segnalazioni a vuoto» ha dichiarato Claudio Rossonero), via Umbria («un mese di perdita ininterrotta» ha raccontato Daniela Cossu) e all’incrocio tra via Ustica e via Corsica, ormai definito dai residenti come una «barzelletta di inefficienza gestionale».

Il bollettino

Se le testimonianze dei cittadini sembrano drammatiche, i dati ufficiali di Abbanoa sono, se possibile, ancora peggiori. Solo nell’ultimo mese si contano circa 50 segnalazioni ufficiali, quasi tutte contrassegnate dallo stato “in corso”.

La mappa del disastro copre tutti i quartieri: dalla via della Libertà alla via Tevere (vera maglia nera con oltre 10 segnalazioni per perdite fognarie), passando per via Alghero, via Kennedy e via Palermo. Il dato che emerge è che la stragrande maggioranza dei guasti riguarda perdite fognarie e idriche. Le segnalazioni in via Papa Benedetto XV e via Praga, invece, indicano che il problema non è solo l’acqua che esce, ma quella che non arriva più nelle case, segno di una pressione ormai fuori controllo.

«Le “pratiche” fognarie - hanno rassicurato da Abbanoa - vengono eseguite in tempi rapidissimi e quelle segnalate come “in corso” non significa che non siano già state eseguite».

La beffa dei disservizi

In questo scenario di spreco sistematico arriva l’annuncio di Abbanoa per la giornata odierna. La società ha comunicato l’esecuzione di lavori urgenti sulla condotta Donori-Sestu dell’acquedotto Campidano, che comporterà una drastica riduzione dell’approvvigionamento idrico dalle 8 alle 17.

La rabbia dei residenti è il segno di una pazienza arrivata al limite. Come si può giustificare un aumento delle tariffe o una restrizione idrica quando la manutenzione ordinaria sembra essere un miraggio?