Via Bacu Abis, si apre una voragine nell’asfalto Scatta l’allarme: «La piazza poggia sul vuoto» 

Momenti di paura ieri sera in via Bacu Abis, dove si è aperta una voragine nell’asfalto. A pochi metri in quel momento stavano passando una donna con una bambina. Immediato l’allarme. «Sul posto sono intervenuti gli operi comunali - racconta l’ex consigliere comunale Marcello Polastri - ma è atteso una volta per tutte il rifacimento della piazza che poggia sul vuoto, perché i sottoservizi sono vecchi di mezzo secolo, non sono stati rimessi in sesto nonostante le lamentele, e non è la prima voragine negli ultimi mesi».

Lavori urgenti, ieri, anche in viale Buoncammino per una perdita d’acqua. Le squadra di Abbanoa sono intervenute subito dopo la segnalazione del problema, avviando tutte le operazioni di rete per garantire l’erogazione dell’acqua con le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni. Qualche conseguenze ha riguardato le utenze della zona a quote più elevate o le abitazioni ai piani più alti dei condomini della zona di via dei Punici e via Is Maglias. Abbanoa ha avvisato che «si potrebbero verificare temporanei fenomeni di torbidità che potrebbero durare per qualche giorno».

