Via Ariosto, agibili gli spalti della palestra 

Finalmente gli spalti della palestra scolastica di via Ariosto, a Su Planu, sono accessibili. «Una piccola conquista», il commento del dirigente dell’Istituto comprensivo del quartiere selargino, Stefano Atzori, dopo l’apertura delle gradinate off limits da vent’anni. A bloccare tutto un cavillo burocratico che aveva imposto l’interdizione della parte dedicata al pubblico: palestra utilizzata dalle scuole del rione e dalle società sportive di basket e pallavolo, ma senza spettatori. «Problema superato», dice il dirigente scolastico che insieme al Comune - il sindaco Gigi Concu, la vicesindaca Gabriella Mameli e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, è riuscito a recuperare i documenti che certificano l’agibilità per una capienza massima di 200 persone. Esultano anche i genitori degli studenti: «Viene restituito uno spazio fondamentale per la nostra scuola, per i ragazzi che frequentano le società sportive e per tutto il quartiere».

