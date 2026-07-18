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Sestu.
19 luglio 2026 alle 00:34

Via Aosta dice addio al doppio senso, nuovi cartelli in arrivo 

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Addio al doppio senso in via Aosta, nel centro di Sestu. Una strada stretta dove spesso le auto si incontrano a metà, costringendo a manovre scomode e difficili. Il cambiamento è stato deciso per avere un passaggio in più per entrare e uscire dal quartiere mentre via Torino è chiusa per lavori. «Ho già contattato l’impresa, il senso unico è di nuovo tornato come prima, in salita da via Monserrato», ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus. «La segnaletica non è stata ancora modificata ma ci accerteremo che venga fatto lunedì».

La situazione aveva suscitato un coro di proteste da parte dei residenti e dei consiglieri comunali di minoranza. «Ogni giorno si rischia l’incidente», aveva dichiarato Giuliano Soro, residente. Mentre la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Valentina Meloni affermava: «Ho segnalato da poco il problema in Consiglio Comunale, speriamo sia risolto il prima possibile».

Caos anche in via Torino che è chiusa al traffico all’altezza della scuola, per i lavori di Abbanoa. Molti automobilisti la percorrono infatti contromano, verso Corso Italia, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare. I lavori dovrebbero durare fino ai primi di agosto.

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