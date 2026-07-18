Via Aosta dice addio al doppio senso, nuovi cartelli in arrivo 

Addio al doppio senso in via Aosta, nel centro di Sestu. Una strada stretta dove spesso le auto si incontrano a metà, costringendo a manovre scomode e difficili. Il cambiamento è stato deciso per avere un passaggio in più per entrare e uscire dal quartiere mentre via Torino è chiusa per lavori. «Ho già contattato l’impresa, il senso unico è di nuovo tornato come prima, in salita da via Monserrato», ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus. «La segnaletica non è stata ancora modificata ma ci accerteremo che venga fatto lunedì».

La situazione aveva suscitato un coro di proteste da parte dei residenti e dei consiglieri comunali di minoranza. «Ogni giorno si rischia l’incidente», aveva dichiarato Giuliano Soro, residente. Mentre la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Valentina Meloni affermava: «Ho segnalato da poco il problema in Consiglio Comunale, speriamo sia risolto il prima possibile».

Caos anche in via Torino che è chiusa al traffico all’altezza della scuola, per i lavori di Abbanoa. Molti automobilisti la percorrono infatti contromano, verso Corso Italia, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare. I lavori dovrebbero durare fino ai primi di agosto.

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