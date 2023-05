Via Anfiteatro, (ri)cambia il senso unico 

Da domani il varco per transitare da Castello a Stampace sarà di nuovo “libero”: il Comune, infatti, si prepara a ripristinare il vecchio senso unico di marcia in via Anfiteatro, direzione a scendere verso l’ospedale Civile. Proprio come era sei mesi fa, prima che via Porcell venisse chiusa per il rischio crollo del muro dell’università. «Per rendere funzionale e consentire un'adeguata distribuzione del traffico veicolare, a partire dalla giornata di venerdì 12 maggio nella via Anfiteatro torna il senso unico di circolazione», il tratto via Fra Nicola Da Gesturi e l’intersezione con via Ospedale, «con senso di percorrenza da via Fra Nicola Da Gesturi a via Ospedale», scrive in una nota il servizio Viabilità.

La riapertura di via Porcell, due settimane fa, con il ripristino del senso unico a salire in via Fiume, consente a via Anfiteatro di tornare al vecchio senso unico a scendere. Questo anche grazie al fatto che nel fine settimana l’amministrazione lavorerà per rifare l’asfalto di via Giussani (la parallela di viale Buoncammino) che dovrebbe riaprire la settimana prossima. E sempre la settimana prossima, quando riaprirà via Giussani, cambierà anche anche il senso unico (oggi ancora a salire) di via Nicolodi. ( ma. mad. )

