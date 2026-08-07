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Sestu.
08 agosto 2026 alle 00:17

Via Almirante, presto addio agli slalom tra fango e polvere 

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Un passo avanti per dire addio a fango e polvere in via Almirante: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada e la bitumatura. «Un via libera che ci consente di andare a bando pubblico», sottolinea il vicesindaco e assessore a Urbanistica, Viabilità e Traffico Massimiliano Bullita. L’ok al progetto esecutivo è arrivato dopo la fase burocraticamente più complessa, che prevedeva una variante urbanistica e la riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che va ricordato, venne approvata all’unanimità dal consiglio comunale; e dopo l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità non appena si è chiusa la conferenza dei servizi.

Oggi via Almirante è uno sterrato pieno di buche. Il traffico di mezzi pesanti peggiora il fondo stradale, e non si contano più le proteste dei residenti. La strada oggi si interrompe all’incrocio con via Berlinguer, ma il progetto prevede il prolungamento fino a via San Gemiliano.

Per il tratto fino a via Berlinguer vengono impegnati 800mila euro. «Sono previsti oltre all’asfalto, i marciapiedi, l’illuminazione pubblica, nuovi sottoservizi e parcheggi sul lato sinistro della carreggiata che dovrebbero riportare ordine a tutta la zona vista la presenza della vicina Rsa che ha tanti visitatori. Diamo una risposta concreta alle richieste dei residenti», spiega Bullita. Non c’è ancora certezza sui tempi, il prossimo passo è la gara d’appalto. «Per il secondo lotto fino a via San Gemiliano abbiamo fatto richiesta di finanziamento, sarà una nuova tangenziale come via Monteverdi, via Verdi e via Mascagni».

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