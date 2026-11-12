Entra in una nuova fase il progetto di realizzazione di via Giorgio Almirante a Sestu. Il Comune ha avviato un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per affidamento del primo stralcio dei lavori.

L’avviso sarà pubblicato sulla piattaforma telematica SardegnaCat e aperto agli operatori economici iscritti. L’Amministrazione intende individuare un massimo di dieci imprese da invitare alla gara, mentre le offerte saranno valutate sulla base del criterio del prezzo più basso. L’iter per la realizzazione della strada che collega via San Gemiliano a via Costa è iniziato nel 2023, con l’incarico per la progettazione definitiva. Nell’ottobre 2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e nel luglio 2026 quello esecutivo. Il progetto prevede la realizzazione della nuova carreggiata, della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dell’impianto di illuminazione pubblica e di un marciapiede lungo gli edifici già esistenti. Sono previsti anche un muro di contenimento a sostegno della strada e la predisposizione di spazi verdi.

I lavori dovranno essere completati in circa otto mesi. L’importo a base di gara è di 490 mila euro, mentre il valore massimo stimato dell’appalto raggiunge i 706 mila euro.

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