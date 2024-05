Via allo spazzamento, raffica di multe 

Decine di multe sventolavano ancora ieri mattina sui parabrezza, dopo la prima notte di spazzamento notturno delle strade senza veicoli parcheggiati, partito in via sperimentale nelle vie Turati, Gramsci, Nenni e S’Arrulloni. Nonostante i cartelli di divieto e gli avvisi, pochi hanno evitato di parcheggiare nelle zone indicate dalle 23 alle 5 del mattino: il risultato è appunto una raffica di multe. Sono 105, da 42 a 87 euro, più dodici rimozioni con il carro attrezzi. Gli agenti della Polizia locale erano arrivati un’ora prima per avvisare di spostare l’auto, ma invano e qualche residente si è accorto della multa solo il mattino dopo. Eppure i cartelli, sistemati da giorni, erano chiari: pulizie nelle strade indicate il primo lunedì del mese e sosta vietata dalle 23 alle 5.

Gli automobilisti

«Anche da me in via Gramsci era previsto lo spazzamento» racconta un residente, Sergio Loddo, «ma io ho rispettato i divieti e ho posteggiato nello sterrato vicino a via Turati senza avere problemi, a parte il rumore dei mezzi». Detto questo, «credo che queste pulizie vadano benissimo e che dovrebbero farle ogni volta in zone diverse». Poco distante, Alberto Anedda sottolinea però che «c’è stata un po’ di confusione con i cartelli. Qualcuno ha capito che l’auto non doveva essere parcheggiata la notte di domenica e non quella di lunedì, e ha lasciato libere le strade proprio domenica notte. Hanno dato un’interpretazione errata, ma i cartelli erano giusti». Daniela Tricarico lavora in via Turati e ha uno sguardo privilegiato sulla zona: «Stamattina», racconta, «ho visto una fila di auto tutte con la multa e addirittura qualcuno ha pensato che fossero volantini pubblicitari, ma io ho detto subito che erano multe. C’è stata un po’ di confusione: domenica le strade erano sgombre e lunedì invece piene di auto in sosta. Comunque sia devono continuare, perché credo che questo servizio sia utile: non serve a niente pulire al centro se poi ai lati ci sono le vetture».

L’attività ordinaria

Dopo questa prima sperimentazione, si continua con lo spazzamento consueto con le auto in sosta. Il primo lunedì di giugno continua invece la sperimentazione ancora dalle vie Turati, Gramsci, Nenni e S’Arrulloni e quella volta si proseguirà anche nel primo martedì del mese nelle altre strade previste che dovrebbero essere le vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. E così via, per far abituare i residenti nelle diverse zone. Parte del calendario era comunque già stata stilata e comprendeva anche il secondo lunedì per le vie Is Arenas, Pitz’e Serra, Cecoslovacchia e piazza IV Novembre, il terzo le vie Manara, Perdalonga, della Musica e Boito e il quarto le vie Monteverdi, Palestrina, Principessa Jolanda e Piemonte. Il secondo martedì tocca a viale Colombo, alle vie Tasso, Cimarosa e Stradella, il terzo via Brigata Sassari, Siena, Porcu e Bizet e il quarto le vie Polonia, Borsellino, De Amicis e Norvegia.

