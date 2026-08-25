Via allo show degli Us Open: c’è anche Federer 

New York. Roger Federer in esibizione (con Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe, «una vera opportunità per dire grazie e addio») e il doppio misto in versione show, oltre alle normali qualificazioni: a Flushing Meadows è iniziato ieri lo spettacolo degli Us Open, non senza aspre polemiche, tra l’altro, per il caro-biglietti.

Il tabellone delle coppie miste è stato ridotto a un torneo in due giornate e i più attesi ieri erano l’eterna Serena Williams e soprattutto Carlos Alcaraz, ex numero 1 del mondo tornato in campo dopo 132 giorni. Contro la neozelandese Routliffe e il britannico Glasspool, la super coppia ha vinto entrambi i set (5-3, 6-1). Ha poi sfidato e perso (5-4, 4-1), però, contro Flavio Cobolli e l'elvetica Belinda Bencic che, in precedenza, avevano battuto con un doppio 4-2 Alexander Zverev e la statunitense Taylor Townsend. Abdicano i campioni uscenti Sara Errani e Andrea Vavassori, sconfitti 1-4, 4-1, 11-9 contro i russi Mirra Andreeva e Andrey Rublev.

Salta Fonseca

Ieri però, dopo quelli di Jannik Sinner e Holger Rune, lo Slam americano ha dovuto incassare un altro forfait: è quello del giovane talento brasiliano Joao Fonseca, alle prese con problemi muscolari all'addome. «Ho bisogno di più tempo per il recupero», il suo annuncio su Instagram. «Purtroppo non riuscirò a giocare lo Us Open: non è stata una decisione facile da prendere, è un torneo molto speciale per me».

Jannik al J Medical

Sempre ieri, nuova tappa al J Medical e nuovi controlli al ginocchio destro infiammato per Jannik Sinner. L'obiettivo è tornare in campo prima possibile, e l'appuntamento a portata di mano è l'Atp 500 di Pechino, al via il 30 settembre, dove tra l'altro il tennista altoatesino deve difendere i punti conquistati con la vittoria finale dello scorso anno. Attorno a Sinner non sembra esserci preoccupazione eccessiva, ma la cautela usata nel dire no a Flushing Meadows - proprio mentre un video social lo ritraeva in allenamento sul campo di casa a Montecarlo, con cambi di direzione - indica una cosa: il n.1 del mondo non metterà certo a rischio, in questo finale di anno, gli appuntamenti più importanti, dalle Finals di Torino (15-22 novembre) al ricchissimo “Six Kings” di Riad (21-24 ottobre); in mezzo, i Masters 1000 di Shanghai (6-18 ottobre) e Parigi (1-8 novembre), per non parlare dell'Atp 500 di Vienna (25 ottobre-1 novembre) al quale l'altoatesino è “affezionato”.

RIPRODUZIONE RISERVATA