Via allo show con acrobati e danze di fuoco 

Torna per le strade e le piazze la magia del Natale, con l’immancabile Un Natale tutto Maccus, della compagnia di Virginia Viviano. Oggi e domani, con inizio alle 17.30 al Parco della Vetreria, in collaborazione con il Crogiuolo e la Città Metropolitana, due spettacoli, per la rassegna Circondando edizione invernale e il festival Mondo Eco: Un Natale Tutto Maccus e In viaggio, nuova produzione Maccus 2024.

In azione 13 artisti per un ensemble unico che con giochi di fuoco, acrobazie aeree, trampoli, giocoleria e bel canto porta festa, divertimento e sorprese. La gran parata vedrà in prima fila i trampolieri Brown Douglas, Angelica Oddo e Michele Vadilonga Gattermayer; l’attrice e cantante Manuela Ragusa e l’artista Andrea Menegale, con inediti numeri di giocoleria. Si balla con Daniele Degiorgi, che anticipa la fiaba “Un cappotto rosso Cuore” dell’attrice Sara Perra. Acrobazie a 7 metri d’altezza con Manuela Cao e Violeta Ibanez, seguite da un numero al trapezio della regista dello spettacolo, Virginia Viviano. Vinicius Ibanez e la danza col bastone infuocato accompagnerà gli spettatori verso il gran finale: l’affascinante e mozzafiato “solo” ai tessuti aerei dell’acrobata di punta della compagnia, Silvia Sotgiu.

