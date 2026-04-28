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Domusnovas-Musei-Villamassargia.
29 aprile 2026 alle 00:18

Via allo sfalcio delle erbacce sulle Provinciali 

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L'impresa appaltatrice ha dato avvio ieri ai lavori di sfalcio delle erbacce ai bordi della carreggiata della strada provinciale che da Musei conduce a Domusnovas.

Una volta concluso questo primo intervento a cura della Provincia del Sulcis Iglesiente, inizierà quello che riguarda un’altra strada provinciale, cioè quella che collega Musei con la stazione ferroviaria e prosegue poi per Villamassargia. Proprio in questa arteria, dove l’erba ai bordi della carreggiata raggiunge anche il metro e mezzo di altezza e “oscura” i catarinfrangenti laterali, occorre di un urgente intervento di manutenzione. A rassicurare gli automobilisti, ci pensa il consigliere delegato alla Viabilità della Provincia, Sasha Sais: «Pochi giorni fa abbiamo stanziato 460 mila euro per la manutenzione delle strade provinciali di tutto il Sulcis Iglesiente – afferma – e rispetto agli anni scorsi, con l'intervento iniziato ieri, siamo nei tempi ragionevolmente utili per mettere in sicurezza le arterie». Certo è che si tratta di interventi che renderanno le strade del territorio meno pericolose. «In questo modo -conclude Sais – le mettiamo in sicurezza garantendo la tutela degli automobilisti che vi transitano».

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