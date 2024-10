Via all’iter per l’adeguamento del Puc al piano idrogeologico 

A un anno dal termine del mandato elettorale l’esecutivo di Villamassargia rompe gli indugi in materia di urbanistica e avvia l’iter per l’adeguamento del Piano urbanistico comunale (Puc) e del piano particolareggiato del centro storico al Piano paesaggistico regionale e al Piano di assetto idrogeologico.

Per puntare all’obiettivo il Comune ha optato su una programmazione interna affidandosi al proprio ufficio tecnico ma inserendo nell’attività di supporto l’ingegnere Palmiro Palmas e l’architetto e ingegnere Pamela Larocca. I due professionisti, il cui incarico avrà una durata di 18 mesi, hanno firmato la convenzione lunedì insieme al responsabile dell’ufficio tecnico Antonello Medda. Negli ultimi anni il Comune è riuscito a reperire ed accantonare risorse per mettere mano al Puc, fermo al 2007. «È giunto il momento di adeguare le regole alle nuove esigenze della cittadinanza in materia di edilizia e urbanistica», dichiara la sindaca Debora Porrà sottolineando la decisione di operare in proprio contando solo due consulenti. «Nessuno più dei tecnici comunali conosce la storia, i pregressi e le necessità dei massargesi», è il commento del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Francesco Mameli. «Il primo passo - dicono i due consulenti - è l’analisi della situazione attuale e la successiva produzione di elaborati per la procedura di valutazione ambientale strategica». Tramite vari incontri pubblici la cittadinanza sarà aggiornata su ogni fase dell’adeguamento urbanistico.

