Trexenta.
12 febbraio 2026 alle 00:30

Via all'iter per i lavori nell'ex casa dello studente 

Il Comune di Senorbì ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex casa dello studente di via Campioni, immobile che ospiterà i nuovi uffici del centro per l’Impiego, destinati a sostituire l’attuale sede di via Carlo Sanna.

L’intervento, finanziato con fondi del Pnnr, prevede un investimento complessivo di 600 mila euro e rientra nel programma di potenziamento dei Centri per l’Impiego promosso dal Ministero del Lavoro e dalla Regione. I lavori interesseranno l’intero edificio e comprenderanno la ristrutturazione degli spazi interni, il rifacimento degli impianti elettrici, l’installazione dei sistemi di climatizzazione e di ventilazione meccanica controllata, oltre alla sistemazione delle aree esterne. Per rispettare i tempi imposti dal Pnrr, che fissano al 30 giugno 2026 la conclusione degli interventi, l’amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse rivolta alle imprese del settore per procedere nel più breve tempo possibile con l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è consegnare alla comunità una struttura più moderna e funzionale per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini dei Comuni di Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli e Villasalto.

