Via all’installazione dei campi da padel 

Buone nuove per la polisportiva Piergiorgio Frassati di Iglesias. Da quanto emerso in occasione dello scorso Consiglio comunale, nei prossimi giorni inizieranno i lavori per l’installazione dei campi da padel e di conseguenza il completamento di quei lavori dell’impianto sportivo che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno e salvare pertanto il finanziamento di quasi 800 mila euro ottenuto dall’associazione sportiva nell’ambito del bando “Sport e periferie”.

Nei mesi scorsi il presidente della Frassati, Mario Zara, aveva lanciato l’allarme invocando anche il Comune (impegnato nel ruolo di stazione appaltante), su una situazione di stallo dei lavori che avrebbe potuto compromettere il buon esito del progetto. In un’interrogazione del consigliere di minoranza del gruppo “Insieme” Simone Saiu ha messo in evidenza quanto concreto sia il rischio di perdere il finanziamento per un ritardo dei lavori di oltre un anno e la conseguente criticità alla quale potrebbe andare incontro una società storica come la Frassati.

«Non possiamo nascondere il ritardo sui lavori finora eseguiti. - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Ritardi dovuti alla difficoltà di reperimento dei materiali da parte della ditta esecutrice. In particolare modo dei campi da padel, dove la grande richiesta ha rallentato gli arrivi. Campi da padel che però sono ora arrivati e pronti per l’installazione già dai prossimi giorni. Entro la fine di agosto l’impianto sportivo sarà pronto». Simone Saiu replica: «Spero questi nuovi termini vengano rispettati perché altri impegni non mantenuti sarebbero difficili da comprendere».

