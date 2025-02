Via all’efficientamento energetico 

Prenderanno il via a breve i lavori di efficientamento energetico: «L’obiettivo è trasformare Elmas in una città più sostenibile - dichiara la sindaca Maria Laura Orrù - puntando con determinazione verso la transazione energetica». Il 30 ottobre erano sono stati consegnati alla Engie Servizi gli impianti che rientrano nella proposta di partenariato pubblico-privato. Tra questi gli impianti di illuminazione pubblica, gli edifici scolastici, il municipio, la pista di pattinaggio, il campo sportivo.

Nei prossimi mesi partirà il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico che prevederanno la sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologia led, la riqualificazione degli impianti termici nelle scuole e la sostituzione con led degli impianti di illuminazione del Municipio e delle scuole. Ma non solo: verranno efficientati gli impianti sportivi per ridurre consumi e migliorare le prestazioni energetiche nonché estesa l’illuminazione pubblica in via Tecnica e via dell’Agricoltura: «Questo progetto - conclude Orrù - rappresenta un passo fondamentale per rendere Elmas un Comune più moderno, digitale ed efficiente, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes) e del Piano strategico per un Comune smart e sostenibile». (sa. sa.)

