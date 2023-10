Via alle vaccinazione contro il Covid 

Via alle prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid nell’Asl di Cagliari. Come ha deciso la Regione, è iniziata la campagna vaccinale contro il coronavirus, con prenotazione on line degli appuntamenti.

Si vaccina negli ambulatori del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl e all’ospedale Binaghi in via Guadazzonis il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Su prenota on line sul web cup sul portale https://cupweb.sardegnasalute.it/.

Le vaccinazioni sono disponibili per tutti, sebbene raccomandate per specifiche categorie di soggetti fragili, e possono essere effettuate assieme alla vaccinazione antinfluenzale. Per massimizzare la protezione, la vaccinazione è raccomandata dal ministero della Salute a distanza di almeno sei mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid-19 ricevuta o dall'ultima infezione.

Il servizio Sisp del Binaghi effettuerà le vaccinazioni anche per tutto il personale sanitario che fa capo alle strutture dell’Asl.

Le strutture sanitarie (ospedali, Rsa, case di cura eccetera) che hanno in carico i pazienti fragili (nefropatici, cardiopatici, pazienti oncologici e con patologie croniche) cureranno le vaccinazione anche attraverso la chiamata attiva.

Sarà inoltre possibile ricevere il vaccino negli ambulatori del proprio medico di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

