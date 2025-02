Via alle riprese di “Tre ciotole” di Michela Murgia  

Scomparsa il 10 agosto 2023 all’età di 51 anni, Michela Murgia continua a vivere attraverso le sue opere. Il testimone viene preso dall’acclamata regista spagnola Isabel Coixet (“Un Amor”, “La mia vita senza me”, “La vita segreta delle parole”, “Maps of the sounds of Tokyo”) che tradurrà per il cinema il libro della scrittrice sarda “Tre ciotole” edito in Italia da Mondadori che vanta oltre 200 mila copie vendute. Roma sarà il luogo delle riprese che prenderanno il via lunedì 3 marzo con un cast che vede come protagonisti Alba Rohrwacher (nei panni di Marta) e Elio Germano, che interpreta Antonio. La sceneggiatura è della stessa regista e di Enrico Audenino fresco della scrittura di “Nonostante” il nuovo film diretto da Valerio Mastandrea e già autore tra le altre cose di “Gomorra”.

La regista

Spiega la regista Isabel Coixet : «“Tre ciotole” è il mio paesaggio interiore, racconto di una donna alle prese con due eventi simultanei: è nel mezzo di una dolorosa separazione e davanti all'inevitabile. Ma non è una donna che implora o cerca compromessi; è una donna che si inchina, come si fa davanti al sole che tramonta, consapevole che sorgerà di nuovo, altrove, al di là del suo sguardo. Voglio raccontare il suo percorso nella Roma di oggi con delicatezza ed emozione, perché Marta ci mostra che perfino nell'addio può esserci grazia, e anche nel dolore c'è spazio per la gioia».

La produzione

Una produzione italo-spagnola di Cattleya - parte di Itv Studios - Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm, insieme a Buenapinta Media, Bteam Prods, Colosé Producciones e Perdición Films, Vision Distribution e in collaborazione con Sky e con la partecipazione di Max in Spagna. Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya afferma: «Mi è capitato varie volte di incrociare Isabel Coixet e il suo lavoro. Quando ho letto il libro di Michela Murgia ho immediatamente pensato che sarebbe stata perfetta per dirigerlo. Sa raccontare l’amore nelle forme più diverse e con grande intensità. E questa mi pareva una storia d’amore e di senso della vita. Con Isabel c'è stata un'intesa perfetta, e lei ha avuto subito idee chiare, a partire dalla scelta di Alba Rohrwacher ed Elio Germano come protagonisti».

Aggiunge Massimo Proietti (amministratore delegato di Vision Distribution): «Siamo onorati di poter collaborare a un’opera così forte e intensa che conferma il nostro percorso e la nostra attenzione al talento femminile, tratta dal libro di un'autrice che in Italia ha rappresentato e tutt’ora è un punto di riferimento, una voce e un pensiero lucido e profondo sui temi della vita moderna a cui, siamo certi».

RIPRODUZIONE RISERVATA