Via alle richieste di contributi per i canoni di locazione  

Via alle richieste per i contributi sul canone di locazione, a Portoscuso. I residenti che possiedono i requisiti elencati nel bando, pubblicato nel sito del Comune, potranno presentare la domanda entro il 22 dicembre. Tra i requisiti c’è il reddito Isee che non deve essere superiori ai limiti individuati: per essere inseriti nella fascia A il reddito Isee non deve essere superiore a 14.657,24 mentre per essere inseriti nella fascia B l’Isee non deve superare i 16.744 euro. Per tutte le informazioni sul bando e sulla documentazione necessaria per la presentazione della domanda, ci si può rivolgere all’ufficio della Politiche per il Sociale del Comune, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. (a. pa.)

