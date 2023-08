Via alle pulizie nella vecchia linea ferroviaria 

Dopo diverse settimane di attesa e il pericolo di incendi incombente è iniziata la pulizia del tracciato della vecchia ferrovia concessa in comodato d’uso gratuito al Comune che deve assicurarne tutta la pulizia dell’area anche perché i vecchi binari costeggiano il centro abitato per almeno un chilometro. Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi: «Stiamo procedendo con la messa in sicurezza del tracciato ferroviario e pian piano arriveremo alla pulizia di tutta l’area. La pubblica amministrazione ha i suoi tempi di risposta e di priorità degli interventi, ma con pazienza i risultati arrivano». Ma per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea l’amministrazione arriva sempre in ritardo su interventi di fondamentale importanza: «Solo dopo la pubblicazione di un video sui social del consigliere Nicola Orrù, l’amministrazione si è ricordata del pericolo derivante dall’incuria della vecchia stazione. Per ora l’intervento urgente posto in essere si è limitato alle vicinanze del vecchio caseggiato ma la situazione di pericolo e degrado è presente in tutta la restante parte del tracciato come le zone di Santa Severa e di via Brivanda». Così i residenti non dormono sogni tranquilli soprattutto quando soffia il forte vento di maestrale: è una situazione che ormai si ripete dal 2007 da quando la stazione ferroviaria e i binari sono stati dismessi. (g. pit.)

