Via alle offerte per realizzare lo studentato 

Il Comune accelera sulla nascita di uno studentato al posto dell’ex palazzina del pensionato di via Cilea. Un progetto di cui si parla da tempo, con l’obiettivo di rilanciare Quartu come città universitaria, e che ora si vuole concretizzare chiamando a raccolta imprenditori privati interessati a investire sull’opera e la successiva gestione della struttura dedicata agli studenti fuori sede. Si punta quindi su un partenariato pubblico-privato con l’affidamento di un contratto di concessione della struttura di durata non inferiore a 15 anni e non superiore a 25.

La proposta, o le proposte, dovranno essere presentate all’amministrazione comunale - da parte di operatori economici adeguatamente qualificati - entro il 29 settembre, inviate via pec all’ufficio protocollo. Il Comune ha già approvato un documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dell’immobile di via Cilea che dovrà essere riadattato come casa dello studente: camere con posti letto e bagni per garantire la residenzialità per gli studenti, ma anche spazi che avranno funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività culturali e ricreative. Al piano terra, inoltre, sono previsti la cucina, la mensa, un’area fitness e la lavanderia. Un tassello nel percorso di trasformazione di Quartu in città universitaria - insieme alla rinascita attesa delle Distillerie Capra come polo della ricerca e della didattica a cui si sta lavorando con l’Università di Cagliari - e un intervento di riqualificazione urbana che consentirà di rilanciare un immobile comunale chiuso e abbandonato da anni.

