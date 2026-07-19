Via alle manutenzioni degli istituti scolastici della Provincia 

Scuole ai primi posti, come era stato promesso all’inizio delle attività della nuova Provincia del Sulcis Iglesiente, della programmazione per il futuro dell’istruzione.

Con il decreto deliberativo numero 88 del 13 luglio scorso, il presidente Mauro Usai ha approvato lavori di manutenzione straordinaria per un valore complessivo di 230 mila euro destinati al liceo artistico “Remo Branca” di Iglesias e al liceo scientifico “Emilio Lussu” di Sant'Antioco. Gli interventi, definiti dopo i sopralluoghi dei tecnici provinciali, riguarderanno principalmente l'impermeabilizzazione delle coperture e delle murature, con l'obiettivo di eliminare le infiltrazioni d'acqua e migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici.

Parallelamente, nella sala del Consiglio provinciale di Carbonia, si è svolto un incontro con dirigenti scolastici, rappresentanti degli Its e delle scuole paritarie nell'ambito del percorso partecipativo per la definizione del Piano strategico provinciale. Al confronto hanno partecipato anche le consigliere delegate Daniela Massa e Maria Beatrice Collu. Durante i lavori sono emerse criticità legate soprattutto alla mobilità degli studenti pendolari e alla carenza di personale, insieme a proposte per rafforzare l'offerta formativa, valorizzare i corsi serali e consolidare la collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio.

«La scuola rappresenta una priorità assoluta – ha dichiarato il presidente Mauro Usai –. Investiamo nell'edilizia scolastica e costruiamo, insieme al territorio, una visione condivisa per programmare interventi capaci di sostenere lo sviluppo del Sulcis Iglesiente nei prossimi anni». (s. p.)

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