VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
20 luglio 2026 alle 01:46

Via alle manutenzioni degli istituti scolastici della Provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scuole ai primi posti, come era stato promesso all’inizio delle attività della nuova Provincia del Sulcis Iglesiente, della programmazione per il futuro dell’istruzione.

Con il decreto deliberativo numero 88 del 13 luglio scorso, il presidente Mauro Usai ha approvato lavori di manutenzione straordinaria per un valore complessivo di 230 mila euro destinati al liceo artistico “Remo Branca” di Iglesias e al liceo scientifico “Emilio Lussu” di Sant'Antioco. Gli interventi, definiti dopo i sopralluoghi dei tecnici provinciali, riguarderanno principalmente l'impermeabilizzazione delle coperture e delle murature, con l'obiettivo di eliminare le infiltrazioni d'acqua e migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici.

Parallelamente, nella sala del Consiglio provinciale di Carbonia, si è svolto un incontro con dirigenti scolastici, rappresentanti degli Its e delle scuole paritarie nell'ambito del percorso partecipativo per la definizione del Piano strategico provinciale. Al confronto hanno partecipato anche le consigliere delegate Daniela Massa e Maria Beatrice Collu. Durante i lavori sono emerse criticità legate soprattutto alla mobilità degli studenti pendolari e alla carenza di personale, insieme a proposte per rafforzare l'offerta formativa, valorizzare i corsi serali e consolidare la collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio.

«La scuola rappresenta una priorità assoluta – ha dichiarato il presidente Mauro Usai –. Investiamo nell'edilizia scolastica e costruiamo, insieme al territorio, una visione condivisa per programmare interventi capaci di sostenere lo sviluppo del Sulcis Iglesiente nei prossimi anni». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 