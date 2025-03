Via alle domeniche di comunità per finanziare i lavori in chiesa 

Al via la raccolta fondi per contribuire ai lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della chiesa di Santo Stefano. Con questo scopo la parrocchia ha introdotto la “Domenica della Comunità”. Ogni prima domenica del mese, sarà possibile fare una piccola offerta per rendere lo spazio più sicuro, accogliente e accessibile a tutti.

L’offerta sarà anonima da inserire nella cassetta che sarà sistemata all’ingresso della chiesa e si potrà compilare una cedola mensile per conservare il ricordo delle donazioni nel tempo. Dopo le giornate di marzo, il prossimo appuntamento è fissato per il 6 aprile ma anche per il giorno prima al termine della messa del sabato.I lavori, che procederanno a scaglioni fino ai prossimi due anni, prevedono un primo step in questa primavera.

L’intervento comprende la sostituzione della vetrata sovrastante il presbiterio, migliorando estetica e sicurezza, l’impermeabilizzazione del solaio della chiesa per prevenire infiltrazioni e danni strutturali, il ripristino del calcestruzzo deteriorato e lavori di consolidamento e ammodernamento dell’impianto elettrico e tinteggiatura interna. Altri interventi sono previsti fino al 2030 e in particolare nel 2027 per il sessantesimo anniversario di fondazione della parrocchia, tra cui anche la sistemazione di nuovi banchi per la zona più bassa della sala celebrativa con sedute più comode con spalliere e inginocchiatoio.

