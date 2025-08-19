Via alle cessioni: Zortea a Bologna 

Nadir Zortea saluta il Cagliari e diventa un nuovo giocatore del Bologna. Un’accelerata improvvisa, semplici contatti trasformati in una trattativa-lampo che porta il giocatore in Emilia, dopo una sola stagione in Sardegna, e nelle casse cagliaritane 7,5 milioni per la cessione a titolo definitivo.

Corsa continua

L’ultima volta per Zortea da giocatore del Cagliari sabato scorso, in Coppa Italia contro l’Entella. Novanta minuti in campo, partendo da quinto di centrocampo a destra e chiudendo da esterno a sinistra. Corsa continua, come quella che, nella passata stagione, lo ha trasformato in oggetto del desiderio sul mercato estivo. Tanti abboccamenti, che in un’intervista su Sky lo avevano portato a sbilanciarsi: «Penso che in questi anni in cui sono stato un po’ a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l’ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile». Un avviso a possibili acquirenti, senza dimenticare naturalmente il Cagliari: «Io attualmente sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti io resto un giocatore del Cagliari e sono contento di esserlo».

Il blitz

Un avviso rimasto inascoltato per oltre un mese, durante il quale Zortea si è messo a disposizione di Pisacane e del Cagliari, lavorando come sempre durante il ritiro precampionato a Temù e le diverse amichevoli estive. Con un orecchio rivolto a radio-mercato, dove il suo nome veniva accostato soprattutto a Fiorentina e Bologna, con qualche preferenza per i viola. Fino a ieri sera, però, solo chiacchiere. Poi, il ds Sartori, che conosce bene Zortea dai tempi dell’Atalanta, ha rotto gli indugi, con la proposta che ha fatto subito breccia nel cuore del presidente Giulini e del ds Angelozzi: 7.5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Nadir ieri pomeriggio ha salutato gli ormai ex compagni per volare a Bologna, dove oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto fino al 2029. Lascia il Cagliari e la Sardegna dopo una sola stagione. Acquistato un anno fa a titolo definitivo dall’Atalanta per circa 5 milioni, è diventato una delle pedine fondamentali nella formazione allenata da Nicola. Per lui 35 presenze in campionato, con un bottino di ben 6 reti e 2 assist. Lascia Cagliari con un totale di 38 presenze (altre due in Coppa Italia e quella, sempre in Coppa, di questa stagione) e una plusvalenza che fa respirare le casse sociali.

Piccoli verso Napoli?

L’infortunio muscolare capitato a Romelu Lukaku, il centravanti belga del Napoli, lo lascerà fuori dal campo per almeno quattro, cinque mesi. E la squadra di Conte, impegnata almeno su due fronti (campionato e Champions League) non può permettersi di restare senza un attaccante di sfondamento, potente e abile di testa. Il solo Lucca non può bastare, dopo le cessioni di Raspadori e Simeone. Ecco che, secondo indiscrezioni di mercato non confermate dalla società rossoblù, sarebbe proprio Roberto Piccoli l’uomo giusto per i campioni d’Italia. Il Cagliari ha le idee chiare: la valutazione della punta dovrà essere almeno del doppio rispetto al prezzo pagato dal club rossoblù (12 milioni) per il riscatto dall’Atalanta.

