Via alle bonifiche ambientali a Punta S’Aliga: «Troppi rifiuti abbandonati dagli incivili» 

È iniziato a Portoscuso l’intervento di bonifica di Punta S’Aliga: 220 mila euro di finanziamenti regionali che il Comune utilizzerà per la rimozione dei rifiuti.

«Si tratta di fondi specifici per la rimozione dei rifiuti che purtroppo gli incivili continuano ad abbandonare in giro per il territorio - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - senza rendersi conto del danno che causano all’ambiente». L’intervento di rimozione dei rifiuti è iniziato dall’estremità di Punta S’Aliga, poi procederà nella zona di Boe Cercbus e ancora a Stagn’e Forru. «Qui nei giorni scorsi la Forestale ci ha segnalato il ritrovamento di rifiuti abbandonati - dice il sindaco - si tratta in gran parte di eternit e altri residui edilizi. Procederemo con la rimozione utilizzando i fondi specifici. In generale si tratta sempre di rifiuti civili, solo in minima parte di plastica portata dal mare. Purtroppo quello dell’abbandono dei rifiuti è un fenomeno che non si ferma e ci troviamo a fare i conti con discariche abusive di rifiuti in luoghi impensabili, con danni inimmaginabili per l’ambiente e l’ecosistema naturale». La pulizia di Punta S’Aliga è già iniziata, dopo sarà la volta di Stagn’e Forru, scelto da un anonimo scaricatore come discarica abusiva a cielo aperto. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA