Via alle Biliardiadi con 250 atleti da tutto il mondo  

Calangianus. Dopo il successo del 2022 - due milioni di interazioni social e centomila spettatori per le dirette su Rai Sport - le Biliardiadi sono pronte a concedere il bis. Da oggi al primo ottobre riflettori puntati su Calangianus, che regalerà 12 giorni di gare e un tris di eventi tricolori e internazionali con 250 atleti di 15 nazioni diverse. E non sarà il solo.

Paolo Scaramuzzi (presidente del comitato regionale biliardo e bowling e organizzatore con Csb Luchy Club) e Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, hanno anticipato che a gennaio si replicherà con un Challenge e un evento abbinato che porteranno in Gallura 1000 atleti. «Lo sport sta facendo un miracolo, in tutta la Sardegna ci sono eventi di discipline diverse», ha sottolineato Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, «stavolta, grazie alle Biliardiadi, arriveremo anche in Corea e in Vietnam: la promozione ci permette di farci conoscere nel mondo . Un grazie alle Federazioni sportive che ci scelgono anno dopo anno. La bontà del progetto “Isola dello Sport” è certificato dalla ricaduta economica, e i Comuni premono per ospitare gli appuntamenti».

Programma e nomi

Da oggi a domenica occhi puntati sui Campionati assoluti individuali di Carambola di 1ª, 2ª, 3ª categoria e team. Da lunedì a mercoledì 27 settembre spazio all’Italiano Individuale Biathlon, in cui gli iscritti si cimenteranno sia nella carambola sia nei birilli. Poi, archiviati i due “tricolori”, dal 28 settembre al primo ottobre si chiuderà in bellezza con l’International Biathlon teams cup open. Nei birilli anche quattro italiani campioni del mondo: David Martinelli, Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi e Andrea Quarta, iridato a Calangianus nel 2022.

Nella carambola grande attesa per i campioni del mondo e d’Europa Marco Zanetti e Burak Hashas e per le new entry: il colombiano Huberney Catano, quattro atleti vietnamiti e tre coreani, tutti ai vertici mondiali. Portacolori sardi? Fabio Mura e Giacomo Marginesu.

