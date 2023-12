Via all’appalto (per il primo lotto) del lungomare di Porto Corallo 

L’intervento che cambierà il volto del lungomare di Porto Corallo – uno dei progetti più ambiziosi dell’amministrazione comunale di Villaputzu – sarà appaltato (un primo lotto) entro il 31 dicembre. Lo ha assicurato il sindaco Sandro Porcu: «Si parte – ha messo in evidenza – con la spiaggia di Prumari per una spesa di 800mila euro. Puntiamo senza mezzi termini a una forte crescita e ad uno sviluppo sostenibile del territorio sia dal punto di vista ambientale che economico».

L’importo complessivo del progetto è di sei milioni di euro e abbraccia l’intero lungomare, da Prumari a Porto Tramatzu. A Prumari (prima spiaggia), tra le altre cose, dovrebbe sorgere un infopoint e, in prossimità della foce del Flumendosa, un punto di osservazione naturalistico. Il sogno è trasformare Porto Corallo in une delle mete turistiche più ambite dell’isola in ogni periodo dell’anno. Sono previste piste ciclabili e pedonali (separate dalla strada da un filare di alberi) per una modello di viabilità lenta, passerelle in legno illuminate per consentire un comodo accesso alla spiaggia con bagni e docce a metà del percorso, aree dedicate all’attività sportiva. Una di queste nascerà a Porto Corallino, di fianco al porto turistico. «Nei prossimi giorni proprio in quell’area – ha aggiunto il primo cittadino – installeremo gli attrezzi fitness. Sarà il primissimo intervento riguardante il progetto del lungomare».

