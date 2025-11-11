Via all’anno accademico nel College Sant’Efisio 

“Ecco, faccio una cosa nuova… I giovani, la novità che rinnova il mondo”. Questo il tema scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 del College Universitario Sant’Efisio, in programma dalle 9 nell’aula magna del Seminario arcivescovile in via Monsignor Cogoni.

«L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità universitaria e per la Chiesa diocesana, nel segno della formazione integrale delle nuove generazioni e dell’impegno educativo che unisce fede, cultura e responsabilità sociale», spiegano dal College.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’arcivescovo Giuseppe Baturi, Gianni Fenu, prorettore vicario dell’Università di Cagliari e don Emanuele Meconcelli, direttore del College Universitario Sant’Efisio. Interverrà la professoressa Paola Bignardi, pedagogista e formatrice, con una riflessione dedicata al ruolo dei giovani come forza di rinnovamento per la società e per la Chiesa. L’iniziativa si inserisce nel cammino educativo e spirituale del College Sant’Efisio, realtà diocesana che accompagna studenti e studentesse nel percorso universitario e di crescita personale.

