Via all’ampliamento della base antincendio 

Importanti novità per la lotta contro gli incendi per i territori della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai e il centro Sardegna. Con due manifestazioni di interesse pubblicate mercoledì, l’ente montano guidato da Alessandro Corona muove i primi passi verso l’ampliamento e il rimodernamento degli spazi e delle strutture della stazione forestale e base antincendio “Giorgio Marras”, a Sorgono. La stazione fa parte delle 12 dislocate in Sardegna, due in provincia di Nuoro, ed è fondamentale per la salvaguardia delle aree dell’interno. Gli interventi, il primo di 300 mila euro, sono frutto delle risorse per prevenzione incendi della Snai (Strategia nazionale per le aree interne), piano già ampiamente avviato nei principali campi d’intervento: istruzione, mobilità e sanità. I lavori prevedono la manutenzione e l’ampliamento della base al fine di consentire il transito di più mezzi aerei con la realizzazione di un’ulteriore area di atterraggio e decollo e di un altro hangar. Inoltre, verranno incrementate le dotazioni tecnologiche che consentiranno anche il volo in notturna. Molto ottimista sulla realizzazione del progetto il sindaco di Sorgono Franco Zedde che, oltre all’importanza della base per la lotta agli incendi, ricorda l’utilità della pista per l’elisoccorso che potrà viaggiare anche di notte. «Come Comune ci siamo impegnati molto per il potenziamento della base - dice - abbiamo lavorato con Regione, Provincia, Comunità montana, Asl di Nuoro, Areus, Corpo forestale, e tecnici - per un progetto importante, che favorirà tutte le nostre comunità».

