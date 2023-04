Via all’alleanza dei Comuni ferroviari 

È la nuova trovata della Giunta comunale di Mandas e in particolare del sindaco Umberto Oppus: istituire la Fondazione treno storico della Sardegna con l’obiettivo di dare nuovo slancio al turismo culturale legato alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle aree interne riscoprendo il valore dei treni storici. Nel palazzo municipale di Mandas, si sono poste le basi per la nascita della Fondazione con l’incontro (e successivo dibattito) dei sindaci dei Comuni sede del Trenino verde, lo storico treno della Sardegna. «Nasce una nuova alleanza di promozione storico-turistica del territorio - ha detto Oppus - chiederemo alla Regione il passaggio ai Comuni di stazioni, cantoniere e terreni delle ex ferrovie non funzionali all’esercizio per un Progetto integrato di valorizzazione del patrimonio ferroviario». Coinvolti nel progetto i Comuni di Mandas, Meana Sardo, Sorgono, Macomer, Elini, Bosa, Aritzo, Isili, Sassari, Calangianus, Nulvi, Bortigiadas, Laerru, Osilo, Luras, Belvì, Tempio, Martis, Laconi, Nurallao, Arzara, Lanusei e l’Anci Sardegna. Fanno gola i 160 milioni di euro del Pnrr destinati alla valorizzazione delle linee storiche. (sev. sir.)

